Fenerbahçe'den Oğuzhan Özyakup bombası

Everton ve Fenerbahçe’nin yakın takibinde olan yıldız futbolcunun, siyah-beyazlı kulüple anlaştığı rakamdan daha iyi teklifler aldığı öğrenildi. Bu sezon 1,5 milyon euro kazanan Oğuzhan’ın kontratına ek maddeler ve özel bonuslar konulmasını istediği, yönetimin de buna olumlu baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’ta takım kaptanı Oğuzhan Özyakup ile yönetim kurulu arasında yeni sözleşme imzalanmasına rağmen bazı pürüzlerin olduğu ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı takıma FEDA döneminde gelen ve Türkiye’de kaldığı sürece Beşiktaş dışında bir takımın formasını giymeyeceğini her fırsatta dile getiren yetenekli futbolcunun yıllık ücret konusunda iyileştirme beklediği öğrenildi. Sezon ortasında yönetimin tüm şartlarını kabul ederek ön protokol imzalayan Oğuzhan’ın buna rağmen iyi teklifler aldığı vurgulandı. Everton ve Fenerbahçe’nin Oğuzhan’ın durumunu yakından takip ettiği bildirilirken gelen tekliflerin, Beşiktaş’ın verdiği paradan yüksek olduğu aktarıldı.

Cenk Tosun gibi Avrupa’ya gitmediği sürece siyah-beyazlı takımda kalmak isteyen Oğuzhan’ın bu durum karşısında mevcut sözleşmeye ek maddeler konulmasını talep ettiği belirtildi. Özel bonus maddelerle yıllık ücretini biraz daha arttırılmasını bekleyen başarılı futbolcuya, Beşiktaş Yönetimi henüz son kararını bildirmedi. İmzalanan sözleşmeyi kasaya koyarak, sezon sonunu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, lig bitince genç futbolcuyu detayları konuşmak için bir kez daha masaya davet edecek. Son iki sezon elde edilen şampiyonluklarda çok büyük pay sahibi olan Oğuzhan’ın bu beklentisine olumlu yaklaşan yönetimin, söz konusu rakamı artırmaya sıcak baktığı ve sözleşmeye ek bonuslar koyabileceği belirtildi.

Yıllık ücreti 1,5 milyon euro olan Oğuzhan takımda en az kazanan oyuncular arasında yer alıyor. Kartal’da Pepe 4 milyon 750 bin euro, Negredo 4 milyon 250 bin euro, Medel 2,3 milyon euro, Lens ise 2 milyon 250 bin euro kazanıyor.

(MİLLİYET)





