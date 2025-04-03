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Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında zehir zemberek açıklama! "Planlı şekilde, kurşun yemiş gibi..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2025 22:54
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Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bir açıklama yaptı. Derbi sonrası yaşanan fiziki müdahale sonrası yerde kalan Okan Buruk'u hedef alan sarı-lacivertliler sert ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'den Okan Buruk hakkında zehir zemberek açıklama! "Planlı şekilde, kurşun yemiş gibi..."

Fenerbahçe, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"İLGİLİ ŞAHIS KENDİNİ ABARTILI ŞEKİLDE YERE ATMIŞTIR"

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"Dün maçın ardından hakemlerin elini sıkma bahanesi ile hakemlerle görüşme halindeki Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun yanına gelen, el kol hareketleri ve söylemler ile teknik direktörümüzü tahrik eden, polis çizgisini geçtikten sonra saygısızca el hareketi yapma cüretini gösteren Okan Buruk hakkında açıklamamızdır.

Teknik Direktörümüzün bu tahrikler karşısında anlık burnuna dokunmasının ardından ilgili şahıs kendini abartılı şekilde yere atmıştır."

"KURŞUN YEMİŞ" REFLEKSİ İLE...

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"Planlı şekilde, haddini aşarak yaptığı tahrikler sonrasında, bu planın devamı olarak kendisini adeta "kurşun yemiş" refleksi ile profesyonelce yere atan bu şahsın saygısız söylem ve hareketleri görüntülerle sabittir.

Burnuna dokunulan bir kişinin yere atlayıp saniyelerce kıvranmasındaki anlamsızlık ve oynanan oyunculuk tüm kamuoyunun malumudur."

"FUTBOLCULUK DÖNEMİNDEN KENDİNİ YERE ATTIĞI GÖRÜNTÜLERİN..."

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"Bu şahsın futbolculuk döneminden kendini yere attığı görüntülerin teknik direktörlük kariyerinde de devam ettiği, bu tavrın karakteristik bir duruş olduğu ortadadır.

Yapılan çirkin tahrikler ve sonrasında yaşananlara yönelik değerlendirmenin tek taraflı değil, sebep sonuç bağlantısı ile yapılması gerektiği açıktır."

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Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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