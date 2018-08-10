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Fenerbahçe'den Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.08.2018 12:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma şansı azalan Ömer Toprak için kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'den Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifi

Fenerbahçe'nin önceki gün flaş bir girişimde bulunduğu belirlendi. Sportif direktör Damien Comolli'nin, Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc'u arayarak Ömer Toprak'ı bir yıllığına kiralamak istediklerini aktardığı belirtildi. Ancak Zorc'un, geçen sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri Ömer'i ancak satabileceklerini söylediği kaydedildi.

Comolli'nin ise 28 milyon euro'ya Abdou Diallo'yu almalarından sonra yedeğe düşecek olan Ömer'i kiralamalarının doğru bir ticaret olacağını mevkidaşına anlattığı ifade edildi. Zorc'un, konuyu teknik direktör Lucien Favre'ye açma ve iki gün içinde kesin cevap verme sözü verdiği gelen haberler arasında yer aldı.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
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