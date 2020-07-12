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Fenerbahçe'den Onyekuru için dev teklif

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.07.2020 10:29 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertliler, Monaco’ya her yıl için 3 milyon Euro kiralama bedeli önerdi. Fenerbahçe anlaşma sağlanırsa Onyekuru'ya da yılda 2.3 milyon Euro verecek...

Fenerbahçe'den Onyekuru için dev teklif

Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu istediği iddiası gündeme gelmişti; Sarı- Lacivertliler'in bu transfer için planına da ulaştı. Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru'yu çok istiyor

KESENİN AĞZI AÇILDI

Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

F.Bahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER

Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriç'i Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

16 MAÇTA 4 GOLE KATKI VERDİ

Onyekuru G.Saray'da bu sezon 16 maça çıktı. 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Nijeryalı yıldızın kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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