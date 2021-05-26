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Fenerbahçe'den Onyekuru'ya 4.5 milyon Euro

26.05.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin, Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Cimbom ile kiralık sözleşmesi biten yıldız futbolcunun transferi için Kanarya'nın Monaco ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Sarı lacivertli-kulüp, Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır!

Fenerbahçe'den Onyekuru'ya 4.5 milyon Euro

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

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Yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Galatasaray bu konuda adım atamıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.

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Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran tarihinde opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
FB Galatasaray a skout ücreti ödemelidir. yıllardır bedavaya getirdiler bu işi

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