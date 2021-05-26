Fenerbahçe'den Onyekuru'ya 4.5 milyon Euro

Ara transferde şampiyonluk için iyi bir kadro kuran ancak başarı sağlayamayan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

Yetersiz bölgelere transfer yapacak olan Kanarya, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Henry Onyekuru'yu gündemine aldı. Sarı-kırmızılı takım, 14 Haziran tarihine kadar Henry Onyekuru'nun bonservisini 4.5 milyon Euro bedelle alma hakkına sahip. Ancak seçimler nedeniyle Galatasaray bu konuda adım atamıyor. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçeli kurmaylar da Nijeryalı Onyekuru için Monaco kulübü ile hemen temasa geçti.

Fenerbahçe yönetiminin de öncelikle Monaco yönetimine 4.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduklarını ilettiği öğrenildi. 14 Haziran tarihinde opsiyon tarihinin sona ermesinden sonra G.Saray da devreye girerse F.Bahçe fiyat artırımına gitmeyi planlıyor.



