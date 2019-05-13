Fenerbahçe'den pankart açıklaması

Fenerbahçe, tribünlerde açılan ve "Her şey çok güzel olacak" yazan pankartla ilgili açıklama yayınladı. Medyada Akhisar maçında statta asılı bulunan pankartla ilgili asılsız haberler çıktığı kaydedilirken, "Haberlere konu olan ve güncel siyasi gündemle ilişkilendirilen söz konusu pankart, taraftarlarımız tarafından bu sezon 1 Eylül 2018 tarihinde stadımızda oynanan Fenerbahçe – Kayserispor müsabakasında asılmıştır. Taraftarlarımızın takımımıza duydukları inancı ifade eden pankart, o tarihten bugüne dek sezon boyunca stadımızda oynadığımız 21 maçın tamamında asılı kalmıştır." denildi.

Sarı Lacivertli ekip, kulübün siyasete çekilmemesi istendi ve "Söz konusu pankart üzerinden siyasi bir mesaj çıkarılmasını ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü güncel siyasetin içine çekme çabalarını üzülerek takip etmekteyiz. Kulübümüzün siyasete bulaştırılmamasını kamuoyundan önemle rica ederiz.

Bu vesileyle bir kere daha hatırlatmak isteriz ki; Fenerbahçe, sarı-lacivert renklere gönül vermiş her tür siyasi görüş ve düşünceye sahip milyonlarca taraftarın ortak sevdasıdır, siyaset üstü bir konumdadır." ifadeleri kullanıldı.

