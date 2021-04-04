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Fenerbahçe’den paylaşım: Taş değil kurşun!

04.04.2021 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, 4 Nisan 2015 yılında deplasman dönüşünde takım otobüsüne yapılan saldırıyla alakalı paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe’den paylaşım: Taş değil kurşun!

Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan 2015 yılında deplasman maçı dönüşünde futbol takımının otobüsüne yapılan saldırıyla alakalı sosyal medya ve resmi internet sitesinden paylaşımlarda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol Takımımızın otobüsüne bir deplasman dönüşü kurşun sıkılmasının üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu hain saldırının failleri 6 YILDIR (2190 GÜN) bulunamadı.
Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası olarak devletimizden beklentimiz bu katliam girişiminin arkasındakilerin ortaya çıkarılmasıdır.
Bu olay, aydınlatılamadığı sürece Türk sporunun üzerinde korkunç ve karanlık bir gölge olarak kalacaktır.
Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, saldırının faili ya da failleri yargı önüne çıkana kadar bu hain saldırının peşini bırakmamaya son derece kararlıdır."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
yarıştan kopunca bunlaramı sarıldınız bu olay olalı kaç yıl geçmiş yenimi geldi aklınız başınıza bu açıklama niye şimdi????
@karakule34 kurşun nerede sıkıldı belli.. TS ligden ihraç edilmeliydi,dünyanın hiçbir ülkesinde sporla terör birlikte olmamıştır..sizin kafanız gücünüzle kazanmak yerine taşla sopayla kurşunla kazanmaya ayarlanmış..
@mert3969 DİNİME SÖVEN MÜSLÜMAN OLSA BARİ ULA BAZI KARAKTERSİZLER DEĞİLMİYDİ KAYBEDİLEN KUPA SONRASI POLİS OTOLARINI TERS ÇEVİRİP BENZİNLİKLERİ ATEŞE VEREN GEÇMİŞİNİZİ NE ÇABUK UNUTUYORSUNUZ NE MALUM SİZİN TARAFTARINIZ YAPMADI ONU DA SİZ DEĞİLMİYDİNİZ TAKIM KAPTANINI ARAÇ İÇİNDE SAVUNMASIZKEN TEKME TOKAT DARP EDEN EVET DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE ŞEREFSİZLİK YAPILMAMIŞ,TARLA SULANMAMIŞ,BELEDİYE İŞÇİLERİ ÇALIŞTIRILMAMIŞ VE AYŞE TATİLE GÖNDERİLMEMİŞTİR ASIL LİGDEN İHRAÇ EDİLMESİ GEREKEN YUKARIDA SAYDIĞIM EYLEMLERİ YAPANLARDIR TARİHİNİ BİLDE KONUŞ
oo fb ye yapılanlar kumpaslar kurşunlar haksızlıklar verilmeyen 2 senelik şampıyonluk paraları bizim yerimize ts ve gs nın avrupa ya yollanması onların katılım paralarını alması türkiyede fb kdr haksızlığa uğrayan takım yok şimdide kazandığımız şampıyonlukları bile saymamak için yapılanlar artık yeter denizlide macım yarım saat boyunca defalarca durması otobüse kursun sıkılmış yıllardır bulunamıyor inanılır gibi diil malesef fb ye yapılan haksızlıklar turkiyede hiçbir takıma yapılmamıştır cıkıp şu gün bir takım bile fb ye destek vermemiştir otobüs kursunlanması olayından yıllar snra bile
şike yapmasaydnz sizde
@erkinox o otobüse kurşun sıkanlar da senin gibi cahil işte..

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