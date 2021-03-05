Fenerbahçe'den penaltı pozisyonu ile ilgili açıklama

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de basın sözcüsü Selahattin Baki, resmi internet sitesinden karşılaşma ile ilgili flaş bir açıklama yayımladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol Takımımızın dün akşam oynadığı Antalyaspor maçının 90+2. dakikasında lehimize verilen penaltı pozisyonunun, VAR incelemesi ile iptal edildiği tüm kamuoyunun malumudur.

Oyuncumuz Pelkas’ın topu rakipten kurtardıktan sonra topa dokunamayan rakip futbolcunun ilk hamlede dizi ile oyuncumuzun dizine yaptığı temas görüntülerce sabittir.

Durum bu şekilde net ve pozisyonda açık bir temas var iken pozisyonun sadece ve sadece 9 (DOKUZ) saniyede incelenerek penaltının iptal edilmesi sadece Türk futbolu için değil dünya futbolundaki VAR sisteminin kullanımı açısından da tam anlamıyla skandaldır.

Ancak söz konusu Fenerbahçe olduğunda ortaya konan bu skandallar Türk futbol dinamikleri için gayet doğal ve olağandır.

Fenerbahçe’nin attığı gollerin 4 dakika 17 saniye boyunca VAR’da incelenip, herhangi bir kaçış ya da açık nokta aranması hafızalara kazınmışken;