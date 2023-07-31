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Fenerbahçe'den peş peşe transfer açıklaması! Mert Müldür ve Zajc ile sözleşme imzalandı

31.07.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Miha Zajc ile sözleşme imzalandığını ve Mert Müldür'ün transfer edildiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den peş peşe transfer açıklaması! Mert Müldür ve Zajc ile sözleşme imzalandı

Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yılllık yeni sözleşme imzalandığını ve Mert Müldür'ün transfer edildiğini açıkladı.

MERT MÜLDÜR, 23.45'TE İSTANBUL'DA

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Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertlilerle 4 yıllık sözleşme imzalayacak yıldız oyuncu, bu akşam 23.45'te İstanbul'da olacak.

ZAJC YARIN TAKIMA KATILACAK

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Miha Zajc, bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atacağı öğrenildi. Yıldız oyuncu yarın takıma katılarak antrenmanlara başlayacak.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Bilgilendirme

2023-2024 sezonu yapılandırmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımızda; 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen oyuncumuz Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılmıştır.

Kulübümüz ayrıca Milli Futbolcu Mert Müldür’ün kalıcı transferi konusunda İtalya’nın Sassuolo kulübü ve futbolcu ile de prensip anlaşmasına varmıştır. İki futbolcu transferlerini tamamlamak üzere İstanbul’a davet edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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