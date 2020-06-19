Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.
Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.
Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.
F.Bahçe'ye müjde! Anlaşma sağlandı...
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Necip Uysal'dan Güven Yalçın paylaşımı
Trabzonspor rekora koşuyor
Taraftar küfretti, Alanyaspor sansürsüz paylaştı!
Geçen seneyi hatırlayın!
Araplar'ın Maicon teklifi hazır!
Bir garip iddia; "İdmana uzaylılar kaçırdığı için geç kaldım"
Lewandowski'den Ballon d'Or açıklaması
Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a destek!
Cengiz Ünder'e dev talip
Trabzonspor'a kötü haber
Neymar herkesi gruba ayırdı!
UEFA FFP’de esneme yapacak
Galatasaraylı eski oyuncu Felipe Melo'ya küfür eden Ceyhun Fersoy kimdir?
İtalya Kupası Napoli'nin
Okuyucu Yorumları 0 yorum