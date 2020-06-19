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Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.06.2020 15:00 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Obradovic ile görüşmelerin tamamlandığını ve tecrübeli çalıştırıcının ailesiyle görüştükten sonra son kararını vereceğini açıkladı.

Fenerbahçe'den resmi Obradovic açıklaması

Sarı Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımımızın değerli koçu Zeljko Obradovic ile Başkanımız Ali Koç ve Başkanvekilimiz Semih Özsoy'un yeni sezon planlamalarına dair görüşmeleri tamamlanmıştır.

Değerli koçumuz Obradovic bugün itibariyle İstanbul'dan ayrılmış olup, Kulübümüze yeni sezon ile alakalı geri dönüşünü ailesi ile görüştükten sonra önümüzdeki hafta başında yapacaktır.

Bu doğrultuda da camiamıza ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecektir.

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