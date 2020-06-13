Fenerbahçe'den Rui Vitoria'ya yeni sezon için teklif

Fenerbahçe, Süper Lig 27. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler kalan 8 maçta A takımda görev yapacak olan Tahir Karapınar yönetiminde ilk maçını kazanırken, yeni sezonda teknik direktörlük görevi için çarpıcı bir iddia geldi.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımını çalıştıran ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren, yönetimle henüz yeni mukavele imzalamayan Rui Vitoria'ya Fenerbahçe'den geldi.

Goal Arabia'nın iddiasına göre, Fenerbahçe yönetimi yeni sezonda teknik direktörlük görevi için Rui Vitoria'ya yıllık 2.5 milyon euro değerinde teklifte bulundu. Al Nassr yönetimiyle henüz yeni sözleşme imzalamayan Rui Vitoria'nın ise bu teklifi beklettiği öne sürüldü.

SON 5 YILDA KARİYERİ KUPALARLA DOLU

Portekiz ve Suudi Arabistan'da son 5 yılı oldukça başarılı geçen Rui Vitoria, bu süreçte Portekiz'de 2'si lig olmak üzere toplamda 6 kupa kazandı.

Suudi Arabistan'da ise bir kez lig, bir kez de Süper Kupa şampiyonluğu olan Rui Vitoria'nın bu süreçte kariyerindeki başarıları şu şekilde:

2 Portekiz Ligi

1 Portekiz Kupası

1 Portekiz Kupası

2 Portekiz Süper Kupa

1 Suudi Arabistan Ligi

1 Suudi Arabistan Kupası

(FUTBOL ARENA)

