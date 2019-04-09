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Fenerbahçe'den Russel Crowe'a yanıt

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.04.2019 09:40 | Son Güncelleme

Oscar ödüllü oyuncu Russell Crowe, İstanbul ve Fenerbahçe ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe, Crowe'a yanıt verdi.

Fenerbahçe'den Russel Crowe'a yanıt

Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe, sosyal medya hesabından İstanbul ve Fenerbahçe paylaşımı yaptı. 55 yaşındaki Russell Crowe, "Daha önce İstanbul'u görmediyseniz mutlaka listenize alın. Dünyanın en büyük şehirlerinden biri. Şehri çok sevdim... ve Fenerbahçe'yi de!" Russell Crowe'un bu paylaşımı sonrası özellikle sarı lacivertli taraftlarların yoğun bir şekilde destek mesajı gönderdi.

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Öte yandan Russell Crowe, doğum gününü kutlayan Cem Yılmaz'a da teşekkür etti.

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Sarı-lacivertli ekibin İngilizce hesabından Russell Crowe'a yanıt geldi. Fenerbahçe Russell Crowe'un mesıjını retweet ederken "Bazı güçlü sözleri sadece Russell Crowe gibi bir gladyatör söyleyebilir" notu düşüldü.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe istanbul cem yılmaz Russell Crowe

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