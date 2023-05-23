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Fenerbahçe'den Samet Akaydın paylaşımı! ''Bu hukuksuzluğu derhal düzeltin!''

23.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetimi, Samet Akaydın hakkında açıklama yaptı. Trabzonspor maçında rakibi Trezeguet'e tükürdüğü iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen Samet Akaydın için bir yazı hazırlayan sarı-lacivertliler, bu durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçe'den Samet Akaydın paylaşımı! ''Bu hukuksuzluğu derhal düzeltin!''
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den Samet Akaydın'ın PFDK'ya sevki konusunda itiraz geldi. Samet Akaydın'ın tükürüğünün kasıtlı olmadığını ve rakibine yapmadığını ifade eden sarı-lacivertliler, bu hukuksuzluğun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı:

TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak;

Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz.


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