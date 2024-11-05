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Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap! “Beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur”

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
05.11.2024 18:12
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Fenerbahçe kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın açıklamalarına resmi internet sitesinden cevap verdi. Sarı-lacivertli kulüp, "Yüksel Yıldırım’a, Kulübümüzün adını bu şekilde kullanmaktan kaçınması ve sınırlarını aşmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz" şeklinde bir ifadeye yer verdi.

Fenerbahçe'den Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a cevap! “Beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur”

Fenerbahçe kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın yaptığı açıklamalara resmi internet sitesinden karşılık verdi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Ali Koç

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın bitmek bilmeyen açıklamalarından bir yenisini daha bugün itibarıyla takip etmiş bulunuyoruz.

Bu hafta karşılaşacağı rakibi ile ilgili hedefini anlatırken zorlama bir yaklaşımla Fenerbahçe ismini gündeme getirmesini ve yorumlarını Fenerbahçe üzerinden yapmasını kendisinin “gündem değiştirerek gündeme gelme çabası” olarak görüyoruz.

Yüksel Yıldırım’a, haddini ve sınırını aşan bir yaklaşımla Kulübümüzün adını kullanmaktan vazgeçmesini,

Kulübünün adının geçtiği ana gündem ve iddialara odaklanmasını,

Bir maçtan sonra daha “beyinleri ile kalpleri arasında çelişki olmuştur” mesajına mahal vermemek adına gereken önlemleri almasını öneriyoruz.

SAMSUNSPOR BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

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Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Fenerbahçe ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı.

“Biz sahada konuşuyoruz. Pazar günü de Rams Park'ta sahada oyuncular ellerinden geleni yapacaklar ve maça galibiyet için çıkacağız. Bundan kimsenin ve bilhassa Fenerbahçelilerin şüphesi olmasın. Benim Başkan olduğum sürece Samsunspor asla maç satmaz ve satmayacak da. Bu böyle biline Fenerbahçeliler tarafından”

''SİZ NEDEN 3-1 YENİLDİNİZ?''

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“Siz neden sahanızda 3-1 yenildiniz? Önce onu açıklayın, sonra da bize sallayın. Fenerbahçeli medya sayesinde Türk futbolunda kepazelik diz boyunu aştı. ‘Adalet’ deyip adaleti vermek istemeyenlerle ne konuşabiliriz ki! Yanlış anlamak için tetikte bekleyene, doğruyu anlatamazsınız"

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Samsunspor fenerbahçe
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