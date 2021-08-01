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Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! Samuel Kalu...

01.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen transferde noktayı koymayan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Sarı lacivertliler Samuel Kalu için Bordeaux'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yıldız ismin peşinde! Samuel Kalu...

Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Pereira'nın raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Osayi'den istediği verimi alamadı ve kanat bölgesine takviye istedi. Kanarya, geçen sezon da gündeme gelen Samuel Kalu için kolları sıvadı.

Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı.

Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

Takvim'de yer alan habere göre, sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.

SÖZLEŞMESİ 2023'TE BİTİYOR

Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

İSTATİSTİKLERİ

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.


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