Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı Trabzonspor maçında sakatlanan Serdar Aziz için açıklama yapıldı.
Fenerbahçe: Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir.
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