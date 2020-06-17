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Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.06.2020 19:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçında aldığı darbe ile sakatlanan Serdar Aziz hakkında açıklama yayımlandı.

Fenerbahçe'den Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde karşılaştığı Trabzonspor maçında sakatlanan Serdar Aziz için açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe: Trabzonspor maçında aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Aziz'e dizindeki ağrı nedeniyle tedavi ve takımdan ayrı özel program uygulanmaktadır. Oyuncumuzun Kasımpaşa maçında oynayıp oynayamayacağı henüz netleşmemiştir.

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