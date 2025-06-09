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Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Alessia Orro resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör Alessia Orro’yu transfer etti.

Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Alessia Orro resmen açıklandı
Emre Şen

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında İtalyan pasör Alessia Orro’yu kadrosuna kattı. Alessia Orro’ya Ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

2013-2014 sezonunda Club Italia Crai ile profesyonel kariyerine başlayan 26 yaşındaki voleybolcu; Unet E-Work Busto Arsizio ve Numia Vero Volley Milano’da forma giydi.

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ’En iyi pasör’ ödüllerini kazanan Alessia Orro, 2024 Voleybol Milletler Ligi’nde de ’En iyi pasör’ seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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