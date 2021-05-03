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Fenerbahçe'den Sırp orta oyuncusu transferi

03.05.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı yeni sezon takımını kurmak için çalışmalarına start verdi.

Fenerbahçe'den Sırp orta oyuncusu transferi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Sırbistan Milli Takımı'nın orta oyuncusu Mina Popovic'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki voleybolcunun uzun yıllardır İtalya Ligi'nde Casalmaggiore forması giydiğine ve Sırbistan Milli Takımı ile elde ettiği başarılara vurgu yapıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

"Sarı-lacivertli renklerimize 'hoş geldin' diyor; armamız ile mücadele edeceği her kulvarda şampiyonluklarla dolu bir sezon diliyoruz."

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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