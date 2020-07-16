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Fenerbahçe'den sol bek için Oussama Haddadi sürprizi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.07.2020 09:39 | Son Güncelleme

Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor. Son iki sezondur büyük sorun yaşadığı sol bek problemini erkenden çözmek isteyen sarı lacivertli ekipte Emre Belözoğlu sürpriz bir isme resmi teklif yaptı. Sarı lacivertli takımın hedefindeki isim Kasımpaşa forması giyen Oussama Haddadi.

Fenerbahçe'den sol bek için Oussama Haddadi sürprizi

Fenerbahçe’de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler, sol bek pozisyonu için atağa kalktı. Fenerbahçe’nin Kasımpaşa’da oynayan Oussama Haddadi için teklif yaptığı iddia edildi.

FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU ÖNDERLİĞİNDE YAPILANACAK

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu önderliğinde yeniden yapılanacak.

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HADDADİ İÇİN FENERBAHÇE'DE GİRİŞİM

Skorer’in haberine göre; sol bek pozisyonu için atağa kalkan Fenerbahçe, Kasımpaşa’da kiralık oynayan ve bonservisi Al Ettifaq (El İttifak) takımında bulunan Tunuslu sol bek Haddadi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Süper Lig'de 14 maçta forma giyen 28 yaşındaki oyuncu, Kayserispor maçında 2, Ankaragücü, Denizlispor ve Göztepe müsabakalarında ise 1'er olmak üzere toplam 5 asiste imza attı.

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DAHA ÖNCE GÜNDEME GELEN OYUNCULAR

Hatırlanacağı gibi Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz döneminde sol bek pozisyonu için Kolarov ve Ricardo Rodriguez için girişimde bulunmuş ancak; transferler çeşitli nedenlerle gerçekleşmemişti.

Hasan Ali'nin sakatlığı ve bu bölgeye transfer yapılamaması nedeniyle sol bekten bir türlü verim alamayan sarı-lacivertli kulübün gündemine daha önce Beşiktaşlı Caner Erkin'in yanı sıra Trabzonspor'un golcü savunma oyuncusu Filip Novak da gelmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, seçimin de olduğu gelecek sezon için transfer stratejisini belirledi. Sarı-lacivertliler düşük maliyetli ve bonservisi elinde olan futbolculara ağırlık verecek. Bazı bölgelere transfer için ise çok yüksek olmayan bonservis bedelleri mecburen ödenecek.

(AJANSSPOR)


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