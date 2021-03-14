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Fenerbahçe'den son dakika Aaron Boupendza için transfer açıklaması

14.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'den son dakika Aaron Boupendza için transfer açıklaması

Süper Lig'de Hatayspor forması ile fırtına gibi esen Boupendza'nın adı Fenerbahçe ile anılırken sarı lacivertli yetkililerinden "ilgilenmiyoruz" mesajı geldi.

Ligde attığı 18 golle bir anda dikkatleri üzerine çeken ve şimdiden transferin gözdesi haline gelen Boupendza konusunda da ilginç gelişme var.

Hatayspor cephesinden geçtiğimiz haftalarda yapılan ‘Boupendza’yı Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin almasını isteriz’ açıklamasından sonra bu transferin gündemde olduğu her platformda konuşulmaya başlamış, taraftarlar önümüzdeki yılın kadrosunda Boupendza’yı şimdiden görmeye başlamıştı.

FENERBAHÇE'YE GİDECEĞİ KONUŞULUYORDU

Özellikle önümüzdeki Milli maç arasında Hatayspor’un yeni stadının açılışına Fenerbahçe’nin katılması ve açılış maçını Hatayspor Fenerbahçe’nin oynayacak olması da bu transferin bitmesinin bir delili olarak görülmüştü.

TRANSFERİ AÇIKLADI: İLGİLENMİYORUZ

Ancak görüşünü aldığımız Fenerbahçeli bir yetkili “Buopendza ligimize renk katan önemli bir golcü. Ancak biz Fenerbahçe olarak bu oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. Bu nedenle milli arada oynanacak stat açılı maçının futbolcu transferiyle hiçbir alakası bulunmamaktadır. Hatay’a iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin ve dostluğun pekişmesinden başka bir gidiş amacımız yok”


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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Hatayspor
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
“Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var. “ Bu fener taraftarına gerçekten yazık. Milleti salak sanan yöneticileri var. İrfancan’a 11 milyon euro yu kim verdi. Şimdi birileri çıkar biz o kadar vermedik der. Arkadaşım irfancan’ın sözleşmesinde 11 milyon eurl?&[?[?0??\?[?H?\?0?ܙ]H?]1,[1,\??Hp??H ??qg?Z?g?Z\??&YH?\?[X?Zˈ?H\?YHY\?]8?&]H?^?ވ?\q'?,[?H?[?^[ܛ]qg
ADAM GOL VURUSU HARIKADA DRIBLING SIFIR IKINCI EMENIKE OLUR
Ağam bizimle eğleniyor. “Ayrıca telaffuz edilen 8-10 milyon Euro gibi bir rakamları hiçbir futbolcuya vermeyi düşünmeyen bir yapımız var”. İrfan’a 11 milyon eurl?&^]H?[H?\?O?1g?[YH0??,Z?\??\?[\?H LH?\?YYZ?\???힛qg?YYHX^?,^[܈\??[? LHZ[[ۈ]\???&[?[?0??\?[?H?]1,[1,\??Hp??H ??qg?Z?g?Z\??&YH?\?[X?Zˈ?힛qg?Y[\?[??\?,[X\1,[1,q'?,[?,H?[[??[?[??H[?[XH?[q'?[?H[?\??][???H\?YHY\?]8?&]H?^?ވ?\q'?,[?H?[?^[ܛ]qg??

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