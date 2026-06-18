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Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, bugün saat 13.00’te yeni teknik direktörünü açıklayacağını duyurdu!

Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması!
Emre Şen

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.

  1. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

18 HAZİRAN AYKUT KOCAMAN DETAYI

Fenerbahçe den son dakika teknik direktör açıklaması! 1

Fenerbahçe'de 18 Haziran 2018’de Aykut Kocaman görevden alınmış ve teşekkür mesajı yayınlanmıştı. Tarihler bugün yeniden 18 Haziran'ı gösterirken teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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