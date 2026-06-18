Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü bugün (Perşembe) saat 13.00'te açıklanacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te FB TV ekranlarında açıklanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
Fenerbahçe'de 18 Haziran 2018’de Aykut Kocaman görevden alınmış ve teşekkür mesajı yayınlanmıştı. Tarihler bugün yeniden 18 Haziran'ı gösterirken teknik direktörün Aykut Kocaman olması bekleniyor.
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