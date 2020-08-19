Fenerbahçe'den stopere Bastos hamlesi

Fenerbahçe, Lazio'da forma giyen 28 yaşındaki Angolalı stoper Bastos ile anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için Erol Bulut'un onayının beklendiği öğrenildi. İtalyan ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 22 maçta forma giyen Bastos, 3 gol 1 asistlik katkı verdi.
Bastos, 2013 yılında Angola temsilcisi Petro Luanda'dan Rus ekibi Rostov'a transfer olmuştu. 2016'da ise Rostov'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Lazio'nun yolunu tutmuştu.
(TRT SPOR)
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