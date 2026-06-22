Fenerbahçe'den sürpriz Cengiz Ünder kararı!

Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren ekipte, iç transferde de oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz dönemlerde beklentilerin uzağında kalan ve taraftarın da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi haline gelen Cengiz Ünder'in takımdaki geleceği yepyeni bir boyut kazandı.

İSMAİL KARTAL GEMİLERİ YAKMADI

Spor kulislerine sızan son bilgilere göre; takımdan gönderilecekler listesinin başında olduğu konuşulan Cengiz Ünder için son sözü teknik direktör İsmail Kartal söyledi. Deneyimli teknik adamın, yüksek potansiyelini ve kalitesini bildiği 28 yaşındaki milli kanat oyuncusundan kolay vazgeçmek istemediği öğrenildi.

Oyuncunun fiziksel ve mental durumunu yakından takip eden Kartal'ın, Cengiz'i yeni sezon hazırlık kampında özel olarak gözlemleyeceği ve taktiksel sisteminde ona yeni bir rol vererek performansını yeniden yukarı çekmeyi hedeflediği belirtildi.

CENGİZ İÇİN KENDİNİ KANITLAMA FIRSATI

İsmail Kartal'ın verdiği bu "ikinci şans" kararı, kariyerinde yeniden bir çıkış arayan Cengiz Ünder için de altın değerinde bir fırsat niteliği taşıyor. Milli futbolcunun da bu güvene karşılık vermek ve formayı yeniden kapmak adına bireysel antrenmanlarına ağırlık verdiği ve kampa en hazır şekilde katılmak istediği gelen haberler arasında.