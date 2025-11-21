SPOR

Fenerbahçe'den sürpriz İrfan Can Kahveci hamlesi!

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan milli futbolcu İrfan Can Kahveci için yönetimden sürpriz bir karar geldi. Sezon başında kadro dışı bırakılan ve adı Beşiktaş ile anılan 30 yaşındaki yıldız oyuncunun, ocak ayında affedilerek takıma geri dönmesi planlanıyor.

Emre Şen
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir geleceği merakla takip edilen milli futbolcu İrfan Can Kahveci için yönetim nihai kararını verdi. 30 yaşındaki oyuncunun ocak ayında affedilerek yeniden takıma kazandırılması planlanıyor. Bu adım, sarı-lacivertli kulübün ara transfer dönemindeki kadro planlamasında da önemli bir hamle olarak öne çıkıyor.

Sezon başında sürpriz bir kararla kadro dışı bırakılan İrfan Can, alınan karar sonrası gündemi uzun süre meşgul etmişti. Milli futbolcunun o dönemde adı Süper Lig’in bir diğer dev kulübü Beşiktaş ile de anılmış, taraftarlar arasında tartışmalara yol açmıştı.

Fenerbahçe yönetimi, milli oyuncuyu affederek hem takımın deneyimli hücum organizasyonunu güçlendirmeyi hem de saha içindeki liderlik rolünü yeniden devreye sokmayı hedefliyor. Ocak ayında İrfan Can’ın takıma dönmesi, teknik direktörün saha içi seçeneklerini artırırken, takımın şampiyonluk yarışında da önemli bir destek sağlayacak.

