Fenerbahçe'den sürpriz Mert Hakan Yandaş kararı!

Trendyol Süper Lig'de sezonu tamamlayan ve tüm odağını yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurula ile yeni sezonun kadro planlamasına çeviren Fenerbahçe'de, hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte transfer edilecek dünyaca ünlü yıldızlar kadar, takımdan gönderilecek isimler de netleşmeye başladı.

O İSİM YENİ SEZON KADROSUNDA YOK!

Fenerbahçe'de yaprak dökümü resmen başlıyor. Yönetim ve teknik heyetin yaptığı detaylı değerlendirmeler sonucunda, takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın biletinin kesildiği ortaya çıktı. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 2027 yılının 4. ayına kadar ceza yiyen Mert Hakan ile yollar ayrılacak.

ŞAMPİYON KADRO KURULACAK

Fenerbahçe'de yeni sezonda tamamen saha içine odaklanılıp şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurulacağı öğrenildi.