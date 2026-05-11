Shakhtar ile şampiyon olan Arda Turan, Galatasaray'ın forvetini istiyor

Ukrayna'da şampiyonluk yaşayan Arda Turan, gözünü eski takımı Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ahmed Kutucu'ya dikti. Eyüpspor'dan eski öğrencisi olan Ahmed Kutucu'yu isteyen Arda Turan, Galatasaray'dan kolaylık isteyecek.

Emre Şen
Ahmed Kutucu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Teknik direktörlük kariyerine müthiş bir başlangıç yapan ve Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in başında şampiyonluk sevinci yaşayan Arda Turan, yeni sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı. Genç çalıştırıcının takviye listesindeki bir numaralı hedefi ise eski takımı Galatasaray'dan geldi.

ARDA TURAN'DAN AHMED KUTUCU HAMLESİ!

Ukrayna basınının önde gelen spor portallarından Sport UA'nın duyurduğu habere göre; Arda Turan, Galatasaray'ın 26 yaşındaki hücumcusu Ahmed Kutucu'yu yeni sezonda mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

Şampiyonluğun ardından yönetimden transfer bütçesi konusunda tam yetki alan Arda Turan'ın, bu kez bu transferi bitirmekte son derece kararlı olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

Sarı-kırmızılı kulüpte zaman zaman forma şansı bulan ve rotasyonun önemli parçalarından biri olan Ahmed Kutucu'nun Galatasaray ile 2028 yazına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor. Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu'yu gol krallığına kadar oynatan Arda Turan'ın eski öğrencisini yeniden yanında görmek istediği ifade edildi.

