Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Mauro Icardi'ye sürpriz talip

Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, kutlamaların coşkusu yerini buruk bir ayrılık hüznüne bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla tarih yazan ve başarılarla dolu 4 sezon geçiren Arjantinli süperstar Mauro Icardi, şampiyonluk gecesinde 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde taraftarlara adeta veda ederek duygusal anlar yaşamıştı.

YENİ ROTASI BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ: PALM CITY PEŞİNDE!

Galatasaray'a veda eden tecrübeli golcüye Avrupa dışından sürpriz ve devasa bir talip çıktığı vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekiplerinden Palm City'nin, Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladığı ve oyuncunun menajeriyle temas kurduğu iddia edildi.

ICARDI'NİN MAAŞI HAZIR!

Arap sermayesinin arkasında olduğu Palm City'nin, yıldız golcüyü ikna etmek için dudak uçuklatan bir maaş teklifi hazırladığı ve transferi kısa süre içerisinde bitirmeyi hedeflediği konuşuluyor.