Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Jose Mourinho herkesi ters köşe yapacak hamleyi yaptı! İmza için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, sağ bek transferini noktaladı. Avrupa'dan birçok isimle dirsek temasında olan sarı-lacivertliler sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.
FK Crvena Zvezda forması giyen sağ bek Ognjen Mimović ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de gözler sol bek pozisyonuna çevrildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösteriliyor.
Asıl mevkisi sağ bek olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun en yetenekli sağ bekleri arasında yer alıyordu.
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