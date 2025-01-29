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Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Jose Mourinho herkesi ters köşe yapacak hamleyi yaptı! İmza için İstanbul'a geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 15:33
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Fenerbahçe sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Jose Mourinho'nun özel isteği doğrultusunda FK Crvena Zvezda sağ beki Ognjen Mimović ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Jose Mourinho herkesi ters köşe yapacak hamleyi yaptı! İmza için İstanbul'a geliyor
Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic

SIR Sırbistan
Yaş: 21 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Kızıl Yıldız
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Fenerbahçe, sağ bek transferini noktaladı. Avrupa'dan birçok isimle dirsek temasında olan sarı-lacivertliler sürpriz bir isimle anlaşma sağladı.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

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FK Crvena Zvezda forması giyen sağ bek Ognjen Mimović ile anlaşmaya varan Fenerbahçe'de gözler sol bek pozisyonuna çevrildi. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösteriliyor.

HÜCUMDA DA FORMA GİYEBİLİYOR

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Asıl mevkisi sağ bek olan 20 yaşındaki Ognjen Mimovic, sol kanat ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Çok yönlü bir futbolcu olan Ognjen Mimovic, Sırp futbolunun en yetenekli sağ bekleri arasında yer alıyordu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu transfer Fenerbahçe için büyük bir kazanç
Mimović'nun genç yaşta transfer edilmesi riskli
Mourinho'nun etkisiyle gerçekleştiğine inanıyorum
Bakalım sahada nasıl performans gösterecek

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hani kulüpler batıkdı, 12 falan borç bahsediyorlar. demekki bu ülkede batık olan tek şey ücretli çalışan .
Fenerbahçe'nin kendisi zaten Shutter Island
TFF nin transfer limitleri ne alamde ey Fenerki Hacıosmanoğlu bu kriterler Fenere uygulanmıyormu
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