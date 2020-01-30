Fenerbahçe'den Tahkim Kurulu'na tepki

Fenerbahçe Kulübü, Tahkim Kurulu'nun yeni transferlerin Lisans Kurulu'na bildirilme saatiyle ilgili yaptığı itirazı reddetmesine tepki gösterdi.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak anlayışla yönetildiğini gösterdi" denildi.
Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
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