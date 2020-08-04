Fenerbahçe'den takım harcama limitleriyle ilgili açıklama! Ligden mi çekilecek?

Fenerbahçe bugün açıklanan harcama limitleri ile ilgili bir açıklama yayımladı. Limite tepki gösteren sarı-lacivertliler federasyona seslendi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir.Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir."

"TAMAMEN GERÇEK DIŞI HESAPLAMA"

Fenerbahçe: "Kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon TL olması gerekirdi. Eksi yüz milyonlarca liralık hesap da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini ortaya koymaktadır.Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) olarak açıklanmıştır.Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır."