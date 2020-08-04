Fenerbahçe'den takım harcama limitleriyle ilgili açıklama! Ligden mi çekilecek?

Fenerbahçe bugün açıklanan harcama limitleri ile ilgili bir açıklama yayımladı. Limite tepki gösteren sarı-lacivertliler federasyona seslendi.
Fenerbahçe: "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün açıklanan ve futbol gerçekleriyle bağdaşmayan takım harcama limitleri, asla kabul edilemez ve uygulanamaz düzeydedir.Kulübümüz ve camiamız, içerisinde bulunduğumuz transfer döneminde bu kabul edilemez saçmalığa karşı her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar verecektir."
Fenerbahçe: "Kurgusunun yanlış tasarlanmış olduğuna dikkat çektiğimiz bu talimat, mevcut hükümlere göre hesaplanmış olsaydı limitimizin (eksi) - 436 milyon TL olması gerekirdi. Eksi yüz milyonlarca liralık hesap da talimatın ne kadar yanlış dizayn edildiğini ortaya koymaktadır.Eksi harcama limiti garabetini gidermek için TFF Lisans Kurulu tarafından yapıldığını düşündüğümüz hesap manevralarıyla harcama limitimiz mevcut oyuncularımız ve yeni transferlerimiz 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) olarak açıklanmıştır.Bu hesaplama manevraları, kulübümüz adına olumlu bir tablo oluşturmamakla beraber; bu adımların tamamen talimatın gerçek dışı hesaplama yöntemlerini gizlemeye yönelik olduğu intibasını uyandırmaktadır."
Fenerbahçe: "2020/21 sezonunda hali hazırda sözleşmesi devam eden oyuncularımızın yükümlülükleri kulübümüz için açıklanan 154 milyon TL (18.8 Milyon Euro) limitin çok üzerindedir.Bu durum, transfer yapmamıza engel olmaya çalışılacağı, transfer yapmadığımız durumda dahi yeni sezonda 3 puanımızın silineceği ve buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanacağı anlamını taşımaktadır."
Fenerbahçe: "Harcama limitlerine dahil olan kalemlerde 2017-2018 sezonunda 92 milyon euro harcamayı, bir sonraki sezon 82 milyon euro’ya, geçtiğimiz sezon ise 64 milyon euro seviyelerine indirmiş olup, %30’luk bir tasarruf sağlanmıştır.Ancak açıklanan limitler doğrultusunda bugün bizden beklenen 64 Milyon Euro’dan 18.8 Milyon Euro seviyesine inmemizdir.Üstüne basa basa vurgulamak isteriz ki; kurgusu en başından yanlış tasarlanmış, haksız rekabete sebep olan ve geçen sezon kulübümüze ciddi şekilde zarar veren bu talimatın, bir kez daha önümüzü kesmemesi için her türlü mücadeleyi her ortamda sonuna kadar vereceğiz."
Fenerbahçe, harcama limitlerinde düzenleme olmazsa ligden çekilme ve yayın havuzundan çekilme gibi radikal kararlar almayı düşünüyor.
(TRT Spor)
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