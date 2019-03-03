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Fenerbahçe'den taraftarına ve hakem Halil Umut Meler'e teşekkür

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.03.2019 21:33 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, Rizespor maçının ardından taraftarına ve penaltı pozisyonunda doğru karar verdiğini belirttiği hakem Halil Umut Meler'e teşekkür etti. Açıklamada ayrıca bazı futbol otoritelerine tepki gösterilirken, söz konusu pozisyonun kişisel veyahutta bilgiden yoksun yorumlara kapalı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den taraftarına ve hakem Halil Umut Meler'e teşekkür

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu’nun 24.haftasında oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasında, tribünlerimizde takımımızı son ana dek vazgeçmeden, bir an olsun durmadan desteklemenin en güzel örneğini bir kez daha yaşatan taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Maçlardan sonra enine boyuna değerlendirmelerin ardından açıklama yapma hassasiyetimize karşılık dünkü maçta yaşanan bazı konulara açıklık getirmek kaçınılmaz olmuştur.

Öncelikle belirtmek isteriz ki açıklamalarımızın değerli rakibimiz Rizespor ile ilgisi yoktur; kalan maçlarında Rizespor’a başarılar dileriz. Dün akşamki maçta yaşanan kritik pozisyonların, VAR’a gidilen gidilmeyen anların, verilmeyen kartların yani lehimize sonuçlanabilecek birçok pozisyonun tartışılması gerekirken 80. dakikada kurallar çerçevesinde açık bir şekilde doğru verilen bir karara rağmen ‘galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi varmış gibi’ bir algı yaratılmasını şaşkınlıkla takip ettik.

Birçok pozisyonda verdiği hatalı kararlara rağmen bu hassas pozisyonda kuralları doğru uygulayan hakemi tebrik ederiz.

Ancak ne yazık ki hakem tarafından verilen bu doğru kararın, bazı futbol otoriteleri tarafından sözbirliği yapılmışçasına bir algı sürecinin parçası haline geldiğini görüyoruz.

Resmi dille bir kez daha paylaşmak istiyoruz ki; sorgulanan bu pozisyon “futbolun oyun kuralları hususunda evrensel karar alma organı” olarak görev yapan Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) kurallar kitapçığında açık ve net şekilde ifade edilmektedir; kişisel veyahutta bilgiden yoksun yorumlara, “kurallara göre böyle ama ....” ya da “kural böyle ama içime sindiremiyorum...” gibi değerlendirmelere kapalıdır.

Bu noktada, IFAB kuralını tarafsız, açık ve net bir şekilde izleyicilerine ulaştıran ve bu vesileyle anlaması zor olan bir futbolu kuralı konusunda kamuoyunu doğru bir şekilde aydınlatarak katma değer yaratan başta TRT Spor Stadyum programının yorumcusu Ersin Düzen olmak üzere sorumlu davranan diğer tüm medya mensuplarına da teşekkür ederiz."

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