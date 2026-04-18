Fenerbahçe'den tarihe geçecek itiraf! "Artık Galatasaray favori"

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında alınan dramatik beraberliğin ardından Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Şampiyonluk yarışında büyük bir avantajı elinin tersiyle iten sarı-lacivertli camiada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu kürsüye çıkarak gündem yaratacak açıklamalara imza attı.

"İPLER ARTIK BİZİM ELİMİZDE DEĞİL, FAVORİ GALATASARAY"

Maçın son saniyelerinde yenilen golün camiada derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Şekip Mosturoğlu, şampiyonluk ihtimalinin matematiksel olarak devam etmesine rağmen inisiyatifin rakibe geçtiğini açıkça itiraf etti. Taraftarın üzüntüsünde ve öfkesinde sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayan Mosturoğlu, bu tablonun görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

İSTİFA TARTIŞMALARINA NET YANIT

Futbol şubesindeki başarısızlıkların faturasının tek bir yönetime veya sadece 7 aydır görevde olan kişilere kesilemeyeceğini savunan Yüksek Divan Kurulu Başkanı, kulübün diğer branşlarındaki istikrarlı üstünlüğüne dikkat çekti.

Diğer branşlardaki sistemli başarının, futbolda sürekli değişen "yapboz" modeliyle tamamen zıt olduğunu ifade eden Mosturoğlu, camiadaki istifa sesleri için şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"İstikrarlı bir kadro ve teknik adam ile kurulacak güçlü bir sistemde başarının değil, başarısızlıkların tesadüf olacağı görülecektir. Bu noktada, 'Bu istifa etsin, o gitsin' yaklaşımının en hafif ifadesiyle kolaycılık olacağı aşikardır. Bizim için futbolda zihniyet değişikliği şarttır."

AZİZ YILDIRIM İLE MAHMUT USLU ARASINDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu için Faruk Ilgaz Tesislerine geldi. Aziz Yıldırım’ı Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Yıldırım karşıladı. Aziz Yıldırım ile Mahmut Uslu arasında yaşanan ve dikkatlerden kaçmayan diyalogda; Yıldırım'ın "Nasılsın?" sorusuna "Nasıl iyi olayım ki?" şeklinde sitemkâr bir yanıt veren Uslu, Yıldırım'ın "Niye?" diye sorması üzerine "Akşamdan sonra iyi olma ihtimalimiz yok ki," diyerek umutsuzluğunu dile getirdi.

"NAKİT AKIŞI 190 MİLYON EURO'DAN 27 MİLYON EURO'YA İNDİ"

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, "21 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Fenerbahçe’nin nakit akışı açığı yaklaşık 190 milyon euro'ydu. Bugün ise bu rakam mayıs ayına kadar 27 milyon euro'ya indi." dedi.