Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe, Lens'in yıldız stıoeri Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzere. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelindi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlayınca Fransız kulübü anlaşma için olumlu mesaj aldı.

ORTA YOL BULUNACAK

İki takım arasında orta yolun bulunup kısa süre içinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fransız futbolunun yıldız stoperleri arasında gösterilen Danso, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.