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Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.01.2025 13:14
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Fenerbahçe'de savunma hattına yapılacak transfer yavaş yavaş belli oluyor. Lens'in yıldız stoperi Kevin Danso için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertliler işi bitirme noktasına getirdi.

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...
Kevin Danso

Kevin Danso

AVU Avusturya
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Lens
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Fenerbahçe, Lens'in yıldız stıoeri Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzere. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelindi.

20 MİLYON EURO İSTENİYOR

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Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlayınca Fransız kulübü anlaşma için olumlu mesaj aldı.

ORTA YOL BULUNACAK

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İki takım arasında orta yolun bulunup kısa süre içinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fransız futbolunun yıldız stoperleri arasında gösterilen Danso, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer fenerbahçe
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