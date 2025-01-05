Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe, Lens'in yıldız stıoeri Kevin Danso'yu renklerine bağlamak üzere. Jose Mourinho'nun çok istediği oyuncuların başında gelen Danso için pazarlıklarda sona gelindi.
Lens, Kevin Danso için kapıyı 20 milyon eurodan açtı. Fenerbahçe pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlayınca Fransız kulübü anlaşma için olumlu mesaj aldı.
İki takım arasında orta yolun bulunup kısa süre içinde transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Fransız futbolunun yıldız stoperleri arasında gösterilen Danso, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
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