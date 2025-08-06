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Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... Geçtiğimiz haftalarda Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine alan fakat sonuç çıkaramayan sarı-lacivertliler gözünü Juventus'un orta saha oyuncusu Douglas Luiz'e çevirdi.

Fenerbahçe'den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor
Emre Şen

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu için hala nabız yoklayan Fenerbahçe, bir yandan da Juventus'un Brezilyalı orta sahası Douglas Luiz'i listesine aldı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ HAMLE

Fenerbahçe den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor 1

İtalyan basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Juventus'un kadroda düşünmediği Douglas Luiz'i kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sofyan Amrabat'ı takımda düşünmeyen Jose Mourinho, Douglas Luiz'in transferinde Amrabat'ın takas edilmesini istedi.

50 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Fenerbahçe den tarihi takas teklifi! Jose Mourinho İtalyan devinin yıldızını istiyor 2

Geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan 50 milyon Euro'ya transfer edilen Douglas Luiz'in gidişine sıcak bakan Juventus, Amrabat + üstüne verilecek bonservis teklifine sıcak bakıyor.

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