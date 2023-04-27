SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den teknik direktör bombası! Başkan ile görüşme sağladı... Jorge Jesus gidiyor Sergen Yalçın geliyor!

Fenerbahçe'den teknik direktör bombası! Başkan ile görüşme sağladı... Jorge Jesus gidiyor Sergen Yalçın geliyor!

27.04.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken Fenerbahçe'de son yaşanan puan kaybı camiada moralleri hayli bozmuştu. İstanbulspor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası Jorge Jesus eleştiri oklarının hedefindeki 1 numaralı isim olurken, Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli çalıştırıcı ile şampiyonluğun kaçması durumunda yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken Fenerbahçe'de çok konuşulacak bir Sergen Yalçın iddiası gündeme geldi...

Fenerbahçe'den teknik direktör bombası! Başkan ile görüşme sağladı... Jorge Jesus gidiyor Sergen Yalçın geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray Karagümrük karşısında 2 puan bırakırken Fenerbahçe bu fırsattan faydalanamayarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmış ve alınan bu skorla büyük tepki çekmişti.

Bu beraberlik sonrası özellikle teknik direktör Jorge Jesus tepkilerin odağındaki isim olurken, bazı taraftarlar sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş beyan etmiş ve tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından gündem olmuştu.

ŞAMPİYONLUK KAÇARSA, JESUS'A VEDA

jjjjjjj

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 68 yaşındaki teknik adam için söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ali Koç henüz kendisiyle sözleşme uzatma konusunda bir görüşme sağlamış değil... Şampiyonluğun kaçması durumunda Jesus ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, ortaya atılan iddia çok konuşulacak türden.

YENİ ADRESİ FENERBAHÇE

lklk

Buna göre; Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamış olan ve uzun zamandır herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi Fenerbahçe olacak.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ

klj

Abdullah Avcı'nın vedası sonrası ismi Trabzonspor ile de ciddi şekilde anılan Yalçın, bordo-mavililer'in teklifini geri çevirirken Fenerbahçe'ye yakın olduğu, başkan ile görüşme gerçekleştirirken Jesus'un ayrılığı sonrası göreve gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı!Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı!
Camia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptıCamia ayağa kalktı! F.Bahçe Kerem'in menajeriyle görüştü ve o teklifi yaptı
Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!Çakar ve Toroğlu'ndan Kadir Sağlam'a eleştiri!
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın son dakika Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig sezon süper li portekizli hedefi maçın

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Sere serpe uzandı! Dekolteli pozuna...

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler! O belgeyi gösterdi: Bilgilere sahibim

Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı!

Brezilya basını, Enner Valencia'yı açıkladı!

4-2 yenilmişlerdi! 7 isim kadro dışı...

4-2 yenilmişlerdi! 7 isim kadro dışı...

Galatasaray'da karar verildi! 13 futbolcu ile ayrılık...

Galatasaray'da karar verildi! 13 futbolcu ile ayrılık...

Dilmen, Arda, Volkan... O maçta hepsi sahada!

Dilmen, Arda, Volkan... O maçta hepsi sahada!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

Kalçasını büyütmek için yasadışı iğneler! “Öldürebilirler ama...”

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

İsyan etti! "Laikliği rakıya indirgeyen..."

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

Konforlu, şık, dayanıklı... Camper ayakkabılarda 800 TL'nin üzerinde indirim!

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

10 yaşındaki oğluna günlerce işkence yaptı! Üzerine acı sos dökerek...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.