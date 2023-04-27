Fenerbahçe'den teknik direktör bombası! Başkan ile görüşme sağladı... Jorge Jesus gidiyor Sergen Yalçın geliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, 31. hafta mücadelesinde lider Galatasaray Karagümrük karşısında 2 puan bırakırken Fenerbahçe bu fırsattan faydalanamayarak İstanbulspor ile 3-3 berabere kalmış ve alınan bu skorla büyük tepki çekmişti.

Bu beraberlik sonrası özellikle teknik direktör Jorge Jesus tepkilerin odağındaki isim olurken, bazı taraftarlar sosyal medyada Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılması gerektiği yönünde görüş beyan etmiş ve tecrübeli çalıştırıcı maçın ardından gündem olmuştu.

ŞAMPİYONLUK KAÇARSA, JESUS'A VEDA

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 68 yaşındaki teknik adam için söylentilerin ardı arkası kesilmezken, Başkan Ali Koç henüz kendisiyle sözleşme uzatma konusunda bir görüşme sağlamış değil... Şampiyonluğun kaçması durumunda Jesus ile yolların ayrılabileceği iddia edilirken, ortaya atılan iddia çok konuşulacak türden.

YENİ ADRESİ FENERBAHÇE

Buna göre; Süper Lig'de daha önce Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamış olan ve uzun zamandır herhangi bir takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi Fenerbahçe olacak.

BAŞKAN İLE GÖRÜŞTÜ

Abdullah Avcı'nın vedası sonrası ismi Trabzonspor ile de ciddi şekilde anılan Yalçın, bordo-mavililer'in teklifini geri çevirirken Fenerbahçe'ye yakın olduğu, başkan ile görüşme gerçekleştirirken Jesus'un ayrılığı sonrası göreve gelmeyi kabul ettiği öne sürüldü.

