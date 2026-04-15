Fenerbahçe'den TFF hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu...

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında kritik viraja girilirken Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2’ye indirerek iddiasını güçlendirdi. Sarı-lacivertli yönetim ise geçmişte yaşanan puan kayıplarının tekrar etmemesi adına harekete geçti.

RİVA’DA KRİTİK ZİYARET

Kayserispor karşılaşmasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Başkan Sadettin Saran liderliğinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkezine gitti. Yapılan görüşmede, sezonun kalan bölümüne ilişkin hakem kararları ve yaşanan tartışmalı pozisyonlar detaylı şekilde ele alındı.

Yönetim, hakem hatalarına dair hazırladığı dosyayı federasyon yetkililerine sundu. Özellikle Kayserispor maçında Makarov’un Guendouzi’ye müdahalesine rağmen kırmızı kart çıkmaması, dosyada öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

HER HAFTA GİDECEKLER

Sarı-lacivertli kurmaylar, sezonun son 5 haftasında en küçük hatayı dahi kabul etmeyeceklerini TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’a iletti. Yönetimin, sezon sonuna kadar her hafta Riva’ya giderek süreci yakından takip etmeyi planladığı öğrenildi.

VAR ODASI İÇİN YENİ TALEP

Futboldan Sorumlu Yönetici Ertan Torunoğulları, ziyaretin ardından yapılan görüşmelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Federasyonumuzu ziyaret ettik. Bundan sonra da ziyaret edeceğiz. Kayserispor maçındaki pozisyonları tartıştık, konuştuk kendileriyle. Sürekli kontak halindeyiz. Takipçisiyiz. Son 5 haftaya girdik. İnşallah sadece Fenerbahçe için değil tüm takımlarımız için, küme düşme hattı da yavaş yavaş zorlaşıyor. Federasyona daha önce gündeme getirdik. Oynanan müsabakanın VAR odasında iki kulübün de temsilcileri olsun. Beşiktaş ve Kayserispor maçında sağ olsun federasyon kabul etti. Temsilci göndermek istedik. Fakat diğer takımlar kabul etmedi. Federasyon sıcak bakıyor. İnşallah bundan sonraki maçlarda olur."

YABANCI VAR HAKEMİ İSTEĞİ

Fenerbahçe cephesi ayrıca kritik derbilerde orta hakemden ziyade VAR’da yabancı hakem görev alması yönündeki talebini de federasyona iletti. Yönetim, sezonun kalan bölümünde adil ve hatasız bir yönetim için sürecin takipçisi olacağını vurguladı.