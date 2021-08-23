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Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası

23.08.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, TFF'ye 250 milyon TL değerinde tazminat davası açtığını KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye 250 milyon TL'lik tazminat davası

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, TFF'ye 250 milyon liralık tazminat davası açtığını açıkladı.

Sarı - lacivertlilerden KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz."

FENERBAHÇE'NİN RESMİ AÇIKLAMASI

Tüm kamuoyu tarafından bilindiği üzere "2010 – 2011 SEZONU TÜRKİYE SÜPER LİGİ'NİN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'DİR."

Fenerbahçe'nin ilgili sezonda şampiyon olması ve o dönem Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki yeri itibariyle elde ettiği doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, 3 Temmuz Kumpası ile engellenmiştir.

Bu kumpası gerçekleştirenlerin, hak, hukuk ve adalet amacından uzak birer FETÖ üyesi oldukları; süreç boyunca tüm yargılamalar neticesinde alenen ortaya çıkmıştır.

Kumpasın başladığı 3 Temmuz 2011 tarihi itibariyle Fenerbahçe Başkanı, yönetimi ve taraftarlarının dik duruşu ile başlayan; Adalete Fener Yak kampanyası ile ortaya konan adalet arayışı neticesinde yapılan yeniden yargılamada tüm Fenerbahçeli yöneticilerin beraatlerine karar verilmiştir.

Ayrıca, Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Kumpasını kuranlar yargılandıkları Kumpas Davası'nda ağır cezalara çarptırılmışlardır.

Tüm bu gerçekler ve haksızlıklar gün yüzüne çıkmasına rağmen Fenerbahçe'nin 3 Temmuz Kumpası sebebiyle doğan maddi ve manevi zararları hiçbir şekilde tazmin edilmemiştir.

Bu doğrultuda her fırsatta dile getirdiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülen en büyük hukuksuzluklardan birinin mağduru olan Fenerbahçe'nin; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 Milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz.

Büyük Fenerbahçe taraftarı, 3 Temmuz'da başlayan karanlık süreçten bugüne kadar Kulübü'ne yapılan tüm adaletsizliklerin, kumpasın ve oyunun karşısında dimdik durmuştur. Bugün, Kulübümüzün ortaya koyacağı hak arayışında da milyonlarca taraftarımızın sürecin başında olduğu gibi Fenerbahçe'nin yanında olacağına inancımız tam ve Türk Yargısı'na olan güvenimiz de sonsuzdur! Taraftarımıza bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederiz.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 18 yorum
Dünkü maçta Antalya nın verilmeyen penaltısı ve fenerin beleşten aldığı üç puanın üzerini örtmek için gündemi değiştirmek adına yapılan çok sinsi bir tezgah bu.. Fener demek çamur çirkef demektir.
İşte bu her türlü kazanırız.
ŞAMPİYONLAR ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDER

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