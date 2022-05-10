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Fenerbahçe'den TFF'ye tepki geldi! Trabzonspor...

10.05.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, TFF'nin Trabzonspor-Altay maçının İstanbul'da oynanması kararına tepki gösterdi.

Fenerbahçe'den TFF'ye tepki geldi! Trabzonspor...

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Trabzonspor-Altay maçının İstanbul'da oynanması kararıyla ilgili sert bir açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından dün akşam saatlerinde yapılan açıklama ile 37.hafta Trabzonspor-Altay maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı kamuoyuna duyurulmuştur.

Görevde bulundukları süre boyunca ülke futbolunda ağır tahribatlar yaratan bu zihniyet, "bir takıma en fazla tavizi verme" hedefiyle attıkları adımlarına bir yenisini daha eklemiştir.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşanan olaylar ortadayken, bu olayların karşılığı olarak hiçbir ceza verilmemişken bir de bu yapılan resmen ödüllendirme demektir; Türkiye Futbol Federasyonu ne durumda olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Türk futbolu adına doğruları vurgulamaktan vazgeçmeyeceğimizi, bu konu vesilesiyle bir kez daha dile getirmek istiyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor
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