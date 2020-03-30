Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a: Kendine kulüp bul

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan yine dikiş tutturamadı.
Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kaldı.
Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.
(Akşam)
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