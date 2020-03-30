SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a: Kendine kulüp bul

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a: Kendine kulüp bul

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 30.03.2020 09:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan yine dikiş tutturamadı.

Fenerbahçe'den Tolgay Arslan'a: Kendine kulüp bul

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan yine dikiş tutturamadı.

Tolgay, Beşiktaş'ta istenmeyen adamken geçtiğimiz sezonun devre arasında Ersun Yanal'ın yoğun isteği üzerine 3.5 milyon Euro'ya transfer edildi. Ancak 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Fenerbahçe'de de beklentilerin altında kaldı.

Ersun Yanal'ın ayrılması sonrası Tolgay'ın Sarı-Lacivertli ekipteki kariyeri de belirsiz bir hale geldi. Yönetimin sezon sonunda gurbetçi futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istediği kaydedildi.

(Akşam)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi: Konjonktivit
Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye dev teklif!Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye dev teklif!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tolgay arslan

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

Sağlık Bakanı Koca: İddialar tamamen asılsızdır

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

İstanbul'da koronavirüs yasağını partiyle deldiler

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

Eski Galatasaraylı oyuncu hayatını kaybetti

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

F.Terim taburcu oluyor iddiası. Kızından açıklama geldi!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Abdurrahim Albayrak'tan test sonucu açıklaması!

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Acı haber! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

F.bahçe hoca kararını verdi!

F.bahçe hoca kararını verdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu

F.Bahçe’de hoca adayları belli oldu

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Championship ekibi Derby County'den Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye teklif

Ferdi Kadıoğlu için Fenerbahçe'ye dev teklif!

Alex de Souza'dan Galatasaray derbisi açıklaması

Alex'ten flaş Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için Erol Bulut sesleri yükseliyor

Yeni teknik direktör belli oluyor!

Vedat Muriqi'den Kosovalı hemşehrilerine 'Evde kal' çağrısı

Vedat Muriqi'den flaş açıklamalar!

Fenerbahçe'den Emre Kılınç ve Mert Hakan'a kanca

F.bahçe'den, G.Saray'a dev transfer çalımı!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

Alman devi Altay Bayındır'ın peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.