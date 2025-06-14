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Fenerbahçe’den Tottenham çıkarması! Jose Mourinho 2 oyuncuya talip…

Transfer döneminde henüz ses getiren hamleler yapmayan Fenerbahçe, İngiltere’ye çıkarma yaptı. Jose Mourinho’nun isteğiyle eski takımı Tottenham’dan Yves Bissouma ve Heung-Min Son için harekete geçti.

Fenerbahçe’den Tottenham çıkarması! Jose Mourinho 2 oyuncuya talip…
Burak Kavuncu
Yves Bissouma

Yves Bissouma

MLİ Mali
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Tottenham Hotspur
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Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Tottenham’ın yıldız oyuncusu için transfer harekatına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun özel isteğiyle gündeme gelen Yves Bissouma için Fenerbahçe menajeriyle bir araya gelerek oyuncunun Türkiye hakkındaki firkirlerini sordu.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPTI…

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Sözleşmesi gelecek sene sona erecek olan Mali’li orta saha oyuncusu Yves Bissouma için Fenerbahçe, Tottenham kulübüne 15 milyon Euro teklif ederken, oyuncu tarafına yıllık 5 milyon Euro teklif etti.

TOTTENHAM’IN TALEBİ 25 MİLYON EURO!

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Tottenham orta sahanın önemli ismi için 25 milyon Euro talep ederken, oyuncunun sözleşmesinin son senesinde olması sebebiyle indirime gidebileceği ifade edildi. Yves Bissouma ve menajeri ise Tottenham’dan kazandıkları brüt 2.8 milyon Euro’nun üzerinde gelen teklife sıcak baktıkları öğrenildi.

HEUNG-MİN SON İÇİN YOKLAMA YAPILDI

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Tottenham ile bonservis konusunda anlaşma zemini arayan Fenerbahçe’nin, Heung-Min Son’un 10-12 milyon Euro yıllık maaş talebini değerlendirmeye aldığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca Jose Mourinho’nun her iki oyuncu için de özel istekte bulunduğu ve oyuncularla transfer olması için bire bir görüştüğü iddia edildi.

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