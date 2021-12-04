Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonuyla ilgili açılan bir pankart üzerine paylaşım yaptı. İşte ayrıntılar...

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: "2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!"" ifadeleri kullandıldı.

Fenerbahçe taraftarları, bu paylaşımın altına kısa sürede binlerce yorum yazdı.

Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği ‘herkesin anlayacağı şekilde’ bir kez daha hatırlatıyoruz:



“2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe’dir!” pic.twitter.com/RnGKd3ODdh — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 4, 2021



