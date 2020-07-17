Fenerbahçe'den transfer yağmuru! Trezeguet,Onyekuru ve Emre Kılınç...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.Fenerbahçe, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.

EMRE KILINÇ'A 60 MİLYON TL

Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.