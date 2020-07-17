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Fenerbahçe'den transfer yağmuru! Trezeguet,Onyekuru ve Emre Kılınç...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 17.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'den ses getirecek transfer harekatı... Galatasaray'ın uzun süre peşinde olduğu Mert Hakan Yandaş'ın transferini bitiren sarı-lacivertliler, Fatih Terim'in de kadrosunda görmek istediği 3 yıldızın transferi için düğmeye bastı. Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.

Fenerbahçe'den transfer yağmuru! Trezeguet,Onyekuru ve Emre Kılınç...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi yapacağı takviyelerle 2020-2021 sezonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.Sezon sonunda aktif futbol yaşantısına nokta koyarak sportif direktör olarak kulüp bünyesinde görev alacak olan Emre Belözoğlu, çalışmalarına şimdiden başladı.

İlk olarak Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mert Hakan Yandaş'ı ikna eden Belözoğlu, Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in de takımda görmek istediği 3 yıldızı daha takıma kazandırmak için kolları sıvadı.Fenerbahçe, Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, kiralık sözleşmesi bitince apar topar Monaco'ya dönen Onyekuru ve Galatasaray'la el sıkıştığı belirtilen Sivassporlu orta saha Emre Kılınç için adeta taarruz başlattı.

EMRE KILINÇ'A 60 MİLYON TL

Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.Başkan Ali Koç, Trezeguet ve Onyekuru'nun ortak menajerleriyle görüşmesi için yönetici Selahattin Baki'yi görevlendirdi.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu Fatih Terim’in fotoğrafları bana mı garip geliyor hep sinirli bir tuhaf adam ne oluyor böyle agresif olunca hırslı adam mı oluyor Allah aşkına şu haber başındaki fotoya bir bakın insan korkacak
GS nin düğmesi fatih terimin elindeyse yandık umutlanmayın
Galatasaray ile yıllık 4 milyon liradan 4 sene için 32 milyon liraya anlaştığı kaydedilen Emre Kılınç'a bu rakamın yaklaşık iki katı olan 60 milyon lira önerdi.Başkan Ali Koç, NEDE OLSA WİNWİNLER ÇALIŞIYOR ŞİMDİ BAZI SUSAKLAR HEMEN YAZACAKLAR "BİZİ ÇEKEMİYORLAR, BİZİ KISKANIYORLAR" SUSAKLAR, ADAM 32 MİLYONA RAZI OLMUŞ MADEM SİZİ SEVİYOR VE SİZİ SEÇECEK NEDEN 60 MİLYON KAFAYI ÇALIŞTIRIN SONRA DA GÖKHAN GÖNÜLDE OLDUĞU GİBİ "PARACI" DERSİNİZ ADAMA
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