Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmekle kalmıyor, vizyonunu da Avrupa'nın zirvesine taşıyor. Atalanta forması giyen Nijeryalı süperstar Ademola Lookman için yürütülen dev operasyonda mutlu son çok yakın.

ATLETICO MADRID'E TRANSFER ÇALIMI

Transfer yarışında İspanyol devi Atletico Madrid ile kapışan Fenerbahçe, sunduğu proje ve mali şartlarla rakibini geride bırakmayı başardı. Matteo Moretto'nun haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin sportif hedeflerine ve projesine "evet" diyen Lookman, tercihini İstanbul'dan yana kullandı.

OYUNCU "TAMAM" DEDİ, SIRA KULÜPTE

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Fenerbahçe yönetimi, Ademola Lookman ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki bu "tamam" kararının ardından tüm enerji Atalanta ile yapılan bonservis pazarlığına verildi.

MASADAKİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 40 MİLYON EURO!

İtalyan basını (Di Marzio, Sky Sport) ve ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, tarihi pazarlığın detaylarını paylaştı.

Talep: Atalanta, yıldız oyuncusu için 35 milyon Euro garanti + 5 milyon Euro bonus talep ediyor.

Son Durum: Fenerbahçe bu rakama çok yaklaştı. Kulüpler arasındaki farkın kapandığı, görüşmelerin artık ödeme planı ve banka teminatları üzerine yapıldığı belirtildi.

ROMANO: "SON AŞAMADA"

Fabrizio Romano, bugün yapılan toplantının ardından 40 milyon Euro'yu bulan paketin son aşamaya geldiğini duyurdu. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması ve Lookman'ın Çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asiste imza attı.