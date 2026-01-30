SPOR

Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada

SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde sadece Türkiye'yi değil Avrupa'yı da sallayacak bir hamleye imza atıyor! Atalanta'nın dünyaca ünlü yıldızı Ademola Lookman ile her konuda anlaşan Fenerbahçe, İspanyol devi Atletico Madrid'i saf dışı bıraktı. Kulüpler arasındaki pazarlıkta "35+5 Milyon Euro" formülüyle sona gelindi. İmzalar artık an meselesi!

Emre Şen
Ademola Lookman

Ademola Lookman

NİJ Nijerya
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atalanta
SON DAKİKA Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda kadrosunu güçlendirmekle kalmıyor, vizyonunu da Avrupa'nın zirvesine taşıyor. Atalanta forması giyen Nijeryalı süperstar Ademola Lookman için yürütülen dev operasyonda mutlu son çok yakın.

ATLETICO MADRID'E TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada 1

Transfer yarışında İspanyol devi Atletico Madrid ile kapışan Fenerbahçe, sunduğu proje ve mali şartlarla rakibini geride bırakmayı başardı. Matteo Moretto'nun haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin sportif hedeflerine ve projesine "evet" diyen Lookman, tercihini İstanbul'dan yana kullandı.

OYUNCU "TAMAM" DEDİ, SIRA KULÜPTE

Fenerbahçe den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada 2

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Fenerbahçe yönetimi, Ademola Lookman ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Oyuncu cephesindeki bu "tamam" kararının ardından tüm enerji Atalanta ile yapılan bonservis pazarlığına verildi.

MASADAKİ RAKAM DUDAK UÇUKLATTI: 40 MİLYON EURO!

Fenerbahçe den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada 3

İtalyan basını (Di Marzio, Sky Sport) ve ünlü transfer uzmanı Fabrizio Romano, tarihi pazarlığın detaylarını paylaştı.

Talep: Atalanta, yıldız oyuncusu için 35 milyon Euro garanti + 5 milyon Euro bonus talep ediyor.

Son Durum: Fenerbahçe bu rakama çok yaklaştı. Kulüpler arasındaki farkın kapandığı, görüşmelerin artık ödeme planı ve banka teminatları üzerine yapıldığı belirtildi.

ROMANO: "SON AŞAMADA"

Fenerbahçe den Türk futbol tarihinin en büyük operasyonu! Ademola Lookman için 40 Milyon Euro masada 4

Fabrizio Romano, bugün yapılan toplantının ardından 40 milyon Euro'yu bulan paketin son aşamaya geldiğini duyurdu. Kısa süre içinde resmi imzaların atılması ve Lookman'ın Çubuklu formayı giymesi bekleniyor. Bu sezon İtalyan ekibiyle 19 maça çıkan yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asiste imza attı.

