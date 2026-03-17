Göztepe-Alanyaspor maçının kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR konuşması gündem oldu

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı.

Süper Lig'de Göztepe - Alanyaspor maçıyla ilk maçını yöneten Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları da paylaşıldı.

ASEN ALBAYRAK GÜNDEM OLDU

Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Albayrak'ın VAR ile konuşması sosyal medyada gündem oldu.

KARARINDA KALDI

Göztepe'nin golü sonrası kontrol için VAR'a gelen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen ''Çok basit gördüm'' ifadelerini kullandı ve kararında kalarak golü verdi.

İşte VAR ile hakem Asen Albayrak arasındaki konuşmalar:

VAR: Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum.

Hakem: Geldim, ekran başındayım.

VAR: Aşağı odaklan, aşağı odaklan.

Hakem: Evet, aşağı bakıyorum.

VAR: Tamam, izliyorsun bak şimdi.

Hakem: Normal adımlarken görüyorum ama abi.

VAR: Diğer açıyı da vereyim.

Hakem: Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm.