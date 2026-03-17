Göztepe-Alanyaspor maçının kayıtları açıklandı! Kadın hakem Asen Albayrak'ın VAR konuşması gündem oldu

Süper Lig’de 26. hafta VAR kayıtları açıklanırken, Göztepe–Alanyaspor maçını yöneten Asen Albayrak’ın diyalogları gündeme damga vurdu. Gol pozisyonunda VAR incelemesine rağmen “çok basit” diyerek kararını değiştirmeyen Albayrak’ın tutumu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta oynanan maçların VAR kayıtları yayınlandı.

Süper Lig'de Göztepe - Alanyaspor maçıyla ilk maçını yöneten Asen Albayrak'ın VAR konuşmaları da paylaşıldı.

ASEN ALBAYRAK GÜNDEM OLDU

Asen Albayrak, Süper Lig'de 22 yıl sonra maç yöneten ilk kadın hakem oldu. Albayrak'ın VAR ile konuşması sosyal medyada gündem oldu.

KARARINDA KALDI

Göztepe'nin golü sonrası kontrol için VAR'a gelen Asen Albayrak, VAR'ın uyarısına rağmen ''Çok basit gördüm'' ifadelerini kullandı ve kararında kalarak golü verdi.

İşte VAR ile hakem Asen Albayrak arasındaki konuşmalar:

VAR: Gol öncesi potansiyel bir faul nedeniyle seni sahada incelemeye davet ediyorum.
Hakem: Geldim, ekran başındayım.
VAR: Aşağı odaklan, aşağı odaklan.
Hakem: Evet, aşağı bakıyorum.
VAR: Tamam, izliyorsun bak şimdi.
Hakem: Normal adımlarken görüyorum ama abi.
VAR: Diğer açıyı da vereyim.
Hakem: Abi kararımda kalıyorum, bilgin olsun. Tamam, çok basit gördüm.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sara sevinçten dört köşe! İşte ilk sözleri...Sara sevinçten dört köşe! İşte ilk sözleri...
Gaziantep maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'yu rahatlatan haberGaziantep maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'yu rahatlatan haber
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Savaşla ilgili tarih verdiler: "En az..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

Galatasaray'a İngiltere'den kötü haber! Efsaneler 17'lik harika çocuğa çıldırdı: "Aslan'a karşı kesin 11 oynamalı..."

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

İşte çeyrek altın fiyatı: 16 Mart altın fiyatları

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

