Ancelotti çağırdı, Gabriel Sara sevinçten havalara uçtu! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yıldızı Gabriel Sara, kariyerinde ilk kez Brezilya A Milli Takımı kadrosuna seçildi.

Sara, Brezilya'nın Fransa ve Hırvatistan ile yapacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak. Brezilyalı futbolcu TNT Sport'a açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUK HAYALİMDEN DE ÖTE..."

Brezilyalı star, "Çocukluk hayalimden de öte, milli takıma ulaşmak kariyerimin büyük bir hedefiydi. Her şey doğru zamanda gerçekleşir. Brezilya formasını giyecek olmaktan çok mutlu ve motiveyim; kendime yer edinmek ve yeni başarılara ulaşmak için çok çalışacağım." dedi.