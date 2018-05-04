SPOR

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.05.2018 09:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava! Fenerbahçe Kulübü, 3 Temmuz ile ilgili Yargıtay kararının ardından UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava açacak.

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Fenerbahçe, Yargıtay kararından sonra UEFA’ya 4 sezon için toplam 141 milyon euro’luk tazminat davası açacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle alakalı yaptığı son açıklamada, "İnanıyorum, haklı olan davamızda maddi kayıplarımızın hepsini geri alacağız" demişti. Sarı-lacivertlilerin bu ifadenin ardından Yargıtay'dan çıkacak kararı beklediği ve beraat sonrası UEFA'ya dev bir dava açacağı öğrenildi.

F.Bahçe'nin 2011-12 (32 milyon euro), 2012-13 (14 milyon euro), 2013-14 (20 milyon euro) ve 2014-15 (25 milyon euro) sezonlarını kapsayan toplam 4 yılı UEFA'ya maddi kayıp olarak göstereceği ve 91 milyon euro talep edeceği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerin tüm bu sezonlar için bilet satışı, reklam alma ve ürün satışlarını da üst üste koyduğunda 50 milyon euro daha isteyeceği ve bu miktarın toplam 141 milyon euro'ya denk geldiği bildirildi.

TÜRKİYE'DEN 100-250 MİLYON TL
F.Bahçe'nin, 3 Temmuz sürecinde aleyhinde hareket edildiğine inandığı Türkiye'de bulunan kişi ve kurumlara da yüksek meblağlı bir tazminat davası açacağı bildirildi. Sarı- lacivertlilerin, bu kişi ve kurumlardan 100 milyon TL ile 250 milyon TL arasında bir gelir elde etmek istediği kaydedildi. (Fotomaç)

Ankara'dan korkutan patlamaAnkara'dan korkutan patlama
Karamollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımlarıKaramollaoğlu’ndan dikkat çeken 24 Haziran paylaşımları
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe uefa aziz yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı düğüne gitmeyecek!

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

TFF, Beşiktaş-Kayserispor maçının gününü değiştirdi

G.Saray için Chiellini iddiası

G.Saray için Chiellini iddiası

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 35 yorum
Şikeden şikeyle para kaldırmak azizenin hiç yapmadığı bir şeydi. başarırsa helal pardon haram olsun.
@mrgremn şike şike şampiyon fenerbahçe
@mrgremn :şike yaptık diyerek mevcut sezonun Türkiye kupasını federasyona teslim eden Beşiktaş nasıl şikeci değilde, şike yapmadım diye yırtınan fenerbahçe şikeci bu durumu anlamış değilim. anlayan varsa lütfen anlatsın.
olum bu neyin kafası ya uefa yerel mahkemeye göre karar vermez uefaya giden belgeler net fb klubü şike yapmıştır diyor
@askmeh yorum yapıyorsun ama bir haltta bilmiyorsun. Uefa ve Tff polis fezlekesi!! ile karar verdi savunma bile yapamadı Fb. Her şeyi bir kenara bırak 3 temmuz sürecinde Ts de yargılanıyordu "sıfır tolerans" diyen bay platini (rüşvetten kovuldu) ts yi nasıl fb yerine şampiyonlar ligine aldı. ???? bir mantığı var mı bu işin?
@bilginv sen bilmiyorsun uefa yerel mahkemeler gibi bu evraklar tapeler usulsız elde edilmiş diyip verdiği cezadan dönmez sıfır tolerans da budur zaten uefa belgenin gerçek olup olmadığına bakar kimin nasıl elde ettiğine değil
@bilginv GÜZEL YORUM YAZMIŞSIN DA ASIL SEN BİŞEY BİLMİYORSUN MAHKEME ŞİKE YOKTUR KARARI MI VERDİ HAYIR NEYMİŞ "DELİLLER USULÜNE UYGUN TOPLANAMIŞ" HATTA ŞİKE SAHAYA YANSIMAMIŞITIR BİLE DENDİ SENİN BAŞKANLARIN TAPELER UYDURMACA, DÜZMECE VE YALAN DİYEBİLDİ Mİ !! HAYIR SADECE USULÜNE UYGUN TOPLAMAMIŞLAR
bu tescilli şikeci takım alışık hak etmeden bedava şike ile kazanmaya... şikeci ler işte .. azizin fotoğrafı var sabıka fotoğrafı daha ne parası istiyorsunuz.. şikeci olduğunuz tescil edildi.. yüzünüz kızarsın la biraz ..çirkefler... uefa nın kapısında sadaka diye bekleyin artık...
@axi231978 hangi maçta, hangi takımı satın almış fenerbahçe, sonuç ne olmuş , söyleyinde biz de bilelim artık çok merak ediyorum gerçekten :))
@axi231978 Senin yaş 7-8 galiba!
fenerbahçem kimi satın alacak trabzonı satın aldı 8taşı satın aldı 2-4 cinconu satın aldı cinconu satın aldı 1-2 arenanın açılış maçıdıy galiba eee satılıklar sizi hem satın kendinizi sonrada şikeci deyin bşz adamı böyle satın alırız...
yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış derlerya.bi açın davayı fifa bişey deneyecek!!
ebru köksal kara kutu platini ve lütfü arıbogan bu dalton çetesi
Sonra bize diyorlar tinerci diye :D Şikebahçeliler :D
@maavi_35 sallama bizim kupa muzede duruyor, siz turkiye kupasini neden geri verdiniz
işin açığını konuşursak uefa bu parayı fenerbahceye imkanı yok vermez secim yatırımı diye degerlendiriyorum. fenerbahçe o dönemde cok büyük zarar etti zirvedeydi ekonomisi çok iyiydi ancak yurt içindeki fransız ve rum mandası dahilinde olanlar işbirliği yaparak fenerbahçeyi assagi çekti
arsız şikecilerde utanma arlanma yok...
fblilere sorsan darbe planlı darbe mit tırları gerçek 17 25 aralık gerçek ama fbye yapılan kumpas tabi yersen
helal olsun doğru laf
@askmeh HER ŞEY YALAN, BEYİNSİZ OLDUĞUN DA BİR GERÇEK
senin gibi cemaatçi olacağımıza şike yaparız daha iyi
iste aziz iste son şikenide emsal göster her türlü kazanıyoruz de onlar utansın :)
Hadi be Yargıtay olmayan birşey mi İcat etmeye çalışıyorsun Açıkla artık şu Gerekçeli kararı da gelsin milyon milyon Eurocuklar Turkiyede iyi tazminat ödeyecekler in başında GS li Lütfü Arıboğan, Mehmet Helvacı Mehmet Ali Aydınlar TS kulübü:))
madem haklıydınız cas taki namus bildiğiniz davanızı niye geri çektiniz seneler önce
Ayakkabı kutusu madurlarıda T.C. den bir ton tazminat almıştı. Ve gelinen nokta, yapanlar hariç herkes fetöcü ilan edildi ülkemde. Azizin de bu yaptığı koltuğu korumak için gaz almaktır.
yargıtay kararından sonra öyle herkes kafasına göre şikeci mikeci yazamayacak demiştim.. fetönün kurduğu kumpası destekleyenler hakkında da Fenerbahçem çalışma içinde demiştim.. ama herkes şuursuzca şikeci diye yorum yazmaya devam etti.. burda "erkan3361" ve "delicesine sedam" nickli iki spor hukuku uzmanını da yorumları ve ekran görüntüleriyle bizzat ben Fenerbahçe kulübüne gönderdim :DDDD... bana dönen cevapta Fenerbahçenin itibarını zedelemeye çalışan hiçbir kişi ve kurum cezasız kalmayacak dendi.. burda yazdıklarınızı hakim karşısında da söyleyebilecek misiniz bakalım... ezikler sizi..
çok güldüm
şike yaptık diyerek mevcut sezonun Türkiye kupasını federasyona teslim eden Beşiktaş nasıl şikeci değilde, şike yapmadım diye yırtınan fenerbahçe şikeci bu durumu anlamış değilim. anlayan varsa lütfen anlatsın.
düşün ki devletin el koyduğu parayı faiziyle geriye alabiliyorsunuz.Şasırmamak gerek lâkin başvuru yapılmasını dört gözle bekliyorum.Belki birileri şike yaptınız ne parası der bu çeteye..
UEFAYA DAVA AÇAÇCAKSINDA ADAMLAR ÇOK IYI BILIYOR KI 1 GECEDE YASANIN NASIL DEĞİŞTİGİNİ UEFA FIFAYA GIDER BIRDE ŞİKE YAPTI DIYE TESCILELRSE SENI BIRAK 114 U ALMAYI 10 SENE DAHAH ORAYI GOREMEZSIN
açın açında kendı sonunuzu hazırlayım fifada gelsin bi öpücük kondursun size
yazık şikeci ler tayip olmassa şu an amatör bal liginde oynardınız bide konuşuyorlar yazık
BU BEŞİKTAŞLILAR HİÇ USLANMAYACAK ŞİKEYİ KABUL EDİP TÜRKİYE KUPASINI GERİ VERİP ŞİKECİLİĞİNİ TESCİL ETTİRDİ ŞİMDİ KONUŞUYOR AKLANINCA KİM AK KİM KARA GÖRECEĞİZ PİSLİKLER SIKTIĞINIZ KURŞUNLAR ATTIĞINIZ İÇKİ ŞİŞELERİ Bİ TARAFINIZA GİRECEK .
3'ün 1'ini alır para yerine seçim öncesi reklam peşinde yine :)
İyi de açılmış davadan niye vazgeçtiler öyleyse ???
Diğer Haberler
Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Ali Koç’tan başkanlık açıklaması!

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Josef de Souza: Beşiktaş'ın yaptığı saygısızlık

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Steven Gerrard'ın ilk transferi Martin Skrtel

Isla'ya 3 talip birden

Isla'ya 3 talip birden

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon Euro'luk dava!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

Aziz Yıldırım'ın listesinde Beşiktaş sürprizi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.