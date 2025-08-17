Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır bombası! Trabzonspor ile takas+para karşılığında anlaşmanın yakın olduğu iddia edildi...

Fenerbahçe’de Göztepe deplasmanında yaşanan puan kaybının ardından transferde bomba patlamak üzere. Sarı lacivertlilerin milli kaleci Uğurcan Çakır’ın transferinde sona gelindiği iddia edildi.

TAKAS + PARA

Sports Digital’in sıcak gelişme olarak verdiği habere göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, Uğurcan Çakır transferinde İsmail Yüksek ve para karşılığında anlaşmaya yakın.

ALİ KOÇ AÇIKLAMIŞTI!

Göztepe deplasmanına taraftar gruplarıyla birlikte giden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, burada transfer çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Koç, taraftarın, "Başkanım transferler ne durumda, yeni yıldızlar ne zaman gelecek? sorusuna "En iyi isimleri kadroya katmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kerem'de pürüzler gideriliyor. Bir de yerli kaleci alacağız" ifadelerini kullanmıştı.