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Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.10.2018 11:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Dirar ve Aatif ile birlikte kadro dışı kalan tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oyuncumuz Volkan Demirel'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi. 37 yaşına giren milli kaleci, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe volkan demirel Spor Toto Süper Lig Dirar Aatıf

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