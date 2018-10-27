Fenerbahçe'den Volkan Demirel paylaşımı

Sarı-lacivertli kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün oyuncumuz Volkan Demirel'in doğum günü. Doğum günün kutlu olsun Volkan!" ifadelerine yer verildi. 37 yaşına giren milli kaleci, bir süre önce kadro dışı bırakılmıştı.



