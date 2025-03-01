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Fenerbahçe'den yaz transfer döneminin ilk hamlesi geldi! Galatasaray'a dev transfer çalımı... Icardi'nin kankası Fenerbahçe'ye geliyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.03.2025 16:01
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Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe önümüzdeki sezon için de çalışmalarını sürdürürken çok sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler daha önce Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminin ilk hamlesi geldi! Galatasaray'a dev transfer çalımı... Icardi'nin kankası Fenerbahçe'ye geliyor
Matias Vecino

Matias Vecino

URU Uruguay
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Lazio
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından yeniden gözlerini lige çevirmiş durumda.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

GALATASARAY'A ÇALIM

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Fenerbahçe, Galatasaray’ın da daha önce gündeminde olan ve Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Matias Vecino için devreye girdi. Serie A ekibi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı yıldızın transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Matias-Vecino

Öte yandan daha önce transferde ismi Galatasaray için de geçen Matias Vecino, Fenerbahçe'nin radarına giren oyuncular arasında yer alıyor. Kariyerini İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da sürdüren Vecino'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

O MENAJER GÖREVLENDİRİLDİ

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Gelecek sezon 33 yaşındaki futbolcuyla orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, bu transferin gerçekleşmesi için de menajer Alessandro Lucci'yi görevlendirdi. Lucci, Kanarya adına Uruguaylı yıldızın temsilcileriyle bir araya gelip, bu transferin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak.

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