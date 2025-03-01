Fenerbahçe'den yaz transfer döneminin ilk hamlesi geldi! Galatasaray'a dev transfer çalımı... Icardi'nin kankası Fenerbahçe'ye geliyor

Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmesinin ardından yeniden gözlerini lige çevirmiş durumda.

Sarı-Lacivertliler önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdürürken Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

GALATASARAY'A ÇALIM

Fenerbahçe, Galatasaray’ın da daha önce gündeminde olan ve Icardi'nin de yakın arkadaşı olan Matias Vecino için devreye girdi. Serie A ekibi Lazio ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Uruguaylı yıldızın transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertliler, harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Öte yandan daha önce transferde ismi Galatasaray için de geçen Matias Vecino, Fenerbahçe'nin radarına giren oyuncular arasında yer alıyor. Kariyerini İtalya Ligi Serie A'da Lazio'da sürdüren Vecino'nun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

O MENAJER GÖREVLENDİRİLDİ

Gelecek sezon 33 yaşındaki futbolcuyla orta sahasını güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, bu transferin gerçekleşmesi için de menajer Alessandro Lucci'yi görevlendirdi. Lucci, Kanarya adına Uruguaylı yıldızın temsilcileriyle bir araya gelip, bu transferin başarıyla tamamlanmasını sağlayacak.