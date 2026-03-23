Fenerbahçe'den yeni sezonun ilk transfer hamlesi geldi! Anlaşma tamam

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile büyük bir bir mücadele veren Fenerbahçe'den yeni sezona yönelik ilk transfer hamlesi geliyor. Sarı-lacivertli takım gurbetçi oyuncu için gözünü Almanya'ya çevirdi.

FENERBAHÇE’DEN YILIN İLK TRANSFER HAMLESİ: EMİN TORUNOĞULLARI KANARYA OLUYOR!

Fenerbahçe’de yeni sezonun ilk hamlesi gençlik operasyonuyla geldi. Ünlü gazeteci Salim Manav, canlı yayında sarı-lacivertlilerin Holstein Kiel’in 19 yaşındaki golcüsü Emin Torunoğulları ile el sıkıştığını duyurdu.

CANLI YAYINDA "EMİN" HABERİ: İLK İMZA GENÇ YILDIZA

Sarı-lacivertli camiada transfer hareketliliği, Salim Manav’ın A Spor ekranlarında verdiği müjdeyle resmen başladı. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa pazarındaki taramaları sonucunda Almanya’nın yolunu tutarak Holstein Kiel forması giyen Emin Torunoğulları ile her konuda anlaşmaya vardı. Yeni sezon planlamasının ilk halkası olarak görülen bu transfer, Fenerbahçe’nin "potansiyelli genç yetenek" stratejisinin son ürünü oldu.

Sarı-Lacivertliler, Emin Torunoğulları transferi için kulübü Holstein Kiel’e 200 bin Euro civarında yetiştirme bedeli ödeyecek.

18 yaşındaki futbolcunun transferi devre arasında gerçekleşirse 4.5 yıllık, sezon sonu olur ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak.

FORVET HATTINA TAZE KAN: GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖN PLANDA

Holstein Kiel U19 takımında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Emin Torunoğulları, pivot forvet özelliklerinin yanı sıra bitiriciliğiyle de scout ekiplerinden tam not aldı. Fenerbahçe, oyuncuyu profesyonel kadroya dahil etmek için Holstein Kiel kulübüne sadece yetiştirme bedeli ödeyecek. Bu bedelin yatırılmasının ardından genç golcü, resmi sözleşmeyi imzalayarak sarı-lacivertli formayı sırtına geçirecek.

GELECEĞİN PARÇASI OLABİLİR!

Holstein Kiel U19 takımında forma giyen 18 yaşındaki santrfor Emin Torunoğulları, bu sezon sergilediği performansla "geleceğin golcüsü" sinyalleri veriyor. 1.85 boyundaki genç yetenek, 2025/26 sezonunda takımıyla çıktığı toplam 15 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Özellikle DFB-Pokal der Junioren (Gençler Federasyon Kupası) organizasyonunda görev aldığı 2 maçta 1 gol atarak kritik anlardaki etkinliğini gösteren 2008 doğumlu oyuncu, fiziksel avantajı ve sağ ayağını kullanma becerisiyle Fenerbahçe’nin dikkatini çekmeyi başardı. Hem Türkiye U17 hem de U18 milli takımlarında da boy gösteren Emin, her 134 dakikada bir skora katkı vererek gelişim potansiyelini rakamlarına da yansıtmış durumda.